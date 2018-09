Societe Generale : Société Générale, « Master Partenaire » du Forum Ambition Africa 2018

Société Générale, acteur majeur du développement de l'économie africaine, s'associe en tant que « Master Partenaire » au forum Ambition Africa 2018 organisé par Business France sous l'égide du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères et du Ministère de l'Economie et des Finances.

Grande manifestation rassemblant les acteurs économiques français et africains, publics et privés, engagés dans le développement du continent africain et l'accélération des relations commerciales entre la France et l'Afrique, Ambition Africa 2018 est un rendez-vous entrepreneurial incontournable pour Société Générale, groupe financier majeur sur le continent africain.

L'édition 2018 de cet événement qui aura lieu les 22 & 23 octobre prochains à Bercy réunira chefs d'entreprises africains et français autour d'une série d'éclairages, essentiellement abordés lors d'ateliers transverses. Les experts de Société Générale exposeront notamment leurs points de vue lors de tables rondes sur les thématiques de l'environnement des affaires en Afrique, des solutions de financement pour se développer sur le continent ainsi que sur l'écosystème des startups et des PME africaines. La manifestation verra également plus de 3 000 rendez-vous d'affaires opérationnels organisés entre entreprises françaises et PME africaines.

Alexandre Maymat, Responsable de la Région Afrique pour Société Générale, a déclaré :

« L'Afrique est un marché clé dans la stratégie de croissance de Société Générale. Le Groupe cherche à y renforcer ses positions de 1er plan, en étant notamment aux cotés des entrepreneurs et en accompagnant le développement durable du continent. Nous sommes heureux de nous associer à cet événement qui cherche à favoriser les échanges et mises en relation entre acteurs de l'économie afin de tisser des liens concrets et de générer des projets pour l'avenir. »

Présent dans 19 pays africains, le groupe Société Générale présente un positionnement unique sur la région, qui permet d'offrir à ses clients l'expertise et le savoir-faire d'une banque internationale et la proximité d'une banque locale. En Afrique, le Groupe accompagne les économies locales et sert 3,7 millions de clients dont 150 000 entreprises.

Contact presse :

Corentin HENRY - +33 1 58 98 01 75 - corentin.henry@socgen.com