Societe Generale : Société Générale Securities Service (SGSS) mandaté par First Private Investment Management KAG mbH pour les services de sa solution CrossWise

SGSS GmbH en Allemagne a été choisi par First Private Investment Management pour fournir, via CrossWise1, des services de gestion front, middle et back-office, ainsi que des services de reporting et d'analyse financière.

First Private Investment Management bénéficie de la solution clé en main modulaire CrossWise qui combine des solutions « front-to-back ». CrossWise permet à First Private Investment Management, en tant que professionnel de la gestion d'actifs, d'optimiser ses infrastructures opérationnelles et de répondre à toutes les contraintes réglementaires sur l'ensemble des classes d'actifs.

SGSS fournit également à First Private Investment Management des services étendus de reporting et d'analyse, incluant la mesure de performance et l'analyse de risque, grâce à l'utilisation de SGSS VIEW, le portail client de reporting en ligne de SGSS.

SGSS a remporté ce mandat pour l'expertise développée en matière de gestion d'instruments financiers sophistiqués, tels que les solutions de gré à gré (OTC) ou les produits structurés, pour la solution unique CrossWise et pour l'expérience acquise dans le domaine des migrations nécessitant un savoir-faire technologique.

« Travailler avec Société Générale Securities Services nous permet de nous focaliser sur nos principales compétences, le développement et la mise en place de stratégies d'investissement active, quantitative et Absolute Return », commente Thorsten Wegner, Chief Operating Officer et Partner chez First Private Investment Management KAG mbH. « SGSS a une très bonne compréhension de notre activité complexe et s'appuie sur des processus aussi stables et automatisés que les nôtres. Nous comptons également explorer prochainement les autres solutions que CrossWise peut offrir, comme les services de table de négociation mutli-actifs ».

« Nous sommes particulièrement ravis de soutenir First Private, un expert reconnu de la gestion active et systématique, et de lui offrir une expertise de services d'investissement dédiés aux gérants d'actifs. Le développement et l'expansion de CrossWise, en tant que solution optimale STP2, joue un rôle important dans l'accompagnement de First Private », ajoute Christian Wutz, Managing Director de SGSS GmbH et Responsable commercial, Marketing et Solutions pour l'Allemagne chez SGSS.

First Private Investment Management est une société de gestion d'actifs opérant au niveau mondial. Basé à Francfort, First Private a 2.7 milliards d'euros d'actifs sous gestion (Chiffres : Juin 2018).

Contacts Presse :

Société Générale - Tân Le Quang - +33 1 57 29 50 28 - tan.le-quang@socgen.com -

First Private IM - Thorsten Wegner - +49 69 505082-0 - info@first-private.de

Notes aux éditeurs

1 Cliquez ici pour en savoir plus à propos de CrossWise, une solution complète de « front-to-back »

2 STP: Straight through processing