Societe Generale : Société Générale Securities Services et la Fintech Addventa nouent un partenariat exclusif

Société Générale Securities Services (SGSS) et Addventa annoncent la signature d'un partenariat pour le lancement d'un service de rédaction automatique de commentaires de gestion se basant sur les solutions d'intelligence artificielle de la Fintech.

Les sociétés de gestion, clientes de SGSS, pourront bénéficier d'un service de rédaction automatique et instantané de commentaires de performance sur leurs portefeuilles d'investissements financiers. Les commentaires de gestion seront produits sur une période de temps donnée, choisie par le client, en plusieurs langues, dans un style clair et homogène.

Ce service s'appuie sur les données chiffrées issues d'Analytics & Reporting by SGSS, l'outil de reporting d'analyse de la performance et du risque de SGSS, ainsi que sur les solutions d'intelligence artificielle d'Addventa. Il répond aux besoins des sociétés de gestion et des directions des investissements qui doivent fournir régulièrement des informations relatives à la performance de leurs portefeuilles. Cette prestation permet aussi de libérer du temps aux équipes de gestion pour des tâches à plus forte valeur ajoutée.

« Ce partenariat permettra, grâce à la complémentarité d'Addventa et de SGSS, de proposer aux sociétés de gestion clientes de SGSS un service complet, allant de la fourniture des données de mesure de performance jusqu'à la rédaction des commentaires », explique Serge Baudin, Président d'Addventa.

« En combinant les capacités en intelligence artificielle d'Addventa et le savoir-faire métier de SGSS, nos clients bénéficieront d'un service innovant accessible via SG Markets [1]. Ce partenariat est une nouvelle illustration de l'approche d'open innovation et de collaboration avec l'écosystème Fintech développée par Société Générale », ajoute Damien Jamet, Directeur de la Transformation et de l'Innovation de SGSS.

[1] SG Markets est la plateforme de services en ligne dédiée aux clients des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs de Société Générale