Societe Generale : Société Générale Securities Services lance « D-View », un outil d’analyse de distribution des fonds dédié aux gestionnaires d’actifs

Avec cette solution de reporting et d'analyse sur mesure, Société Générale Securities Services (SGSS) propose aux gérants d'actifs un outil innovant d'aide à la décision en matière de stratégie de distribution de leurs fonds domiciliés dans différents pays.

D-View permet aux gérants d'actifs d'accéder à des tableaux de bord personnalisables en fonction de leurs besoins et leur offre une vision consolidée des données de distribution de leurs fonds provenant de différents domiciles. Grâce à cet outil de reporting et d'analyse détaillés de leurs investisseurs, leurs distributeurs et de la performance de leurs fonds sur les différents marchés, les gestionnaires d'actifs peuvent facilement adapter leur stratégie de distribution.

La solution D-View développée par SGSS est accessible depuis SG Markets, la plateforme de services en ligne qui s'adresse aux clients des activités de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs. D-View permet aux gestionnaires d'actifs d'avoir facilement accès à différentes informations notamment :

Les souscriptions et rachats des fonds, qui peuvent être comparés aux actifs sous gestion

Le détail des flux par pays, par typologie d'investisseur, par type de fonds, par code ISIN

Le classement des 10 premiers distributeurs de chaque fonds

Un accès à l'historique des données sur cinq ans

« Avec D-View, SGSS fournit une solution de reporting et d'analyse intelligents répondant aux besoins des gestionnaires d'actifs qui cherchent à optimiser leur stratégie de distribution, souligne Sarj Panesar, Directeur du développement pour les gestionnaires d'actifs chez SGSS. Grâce aux nouvelles technologies, nous sommes capables de transformer l'information de nos clients et de l'exploiter de manière efficace pour leur offrir des solutions d'analyse sur mesure ».

Cette nouvelle solution repose sur le « data lake » de SGSS, technologie innovante qui stocke et agrège les informations et les données collectées par les agents de transferts. D-View intègre aujourd'hui les données des fonds domiciliés au Luxembourg, en Irlande et en Allemagne et d'ici 2019, ceux de France, d'Italie, du Royaume-Uni et de Suisse. La solution couvre d'ores et déjà 88% des données des fonds transfrontaliers.

