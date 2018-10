Societe Generale : Société Générale accélère sa stratégie Cloud

La stratégie « Cloud First » de Société Générale permet aux systèmes d'information du Groupe de gagner en agilité, en ouverture, en résilience et en efficacité afin d'offrir aux clients des services plus variés et plus rapidement. En lançant sa plateforme de services d'infrastructure basée sur le Cloud Hybride, Société Générale accélère pour atteindre son objectif d'héberger 80% de ses environnements dans le Cloud (Public ou Privé) à horizon 2020.

La transformation numérique s'inscrit au cœur du plan stratégique « Transform to Grow » de Société Générale pour saisir les opportunités offertes par les nouvelles technologies, et notamment le Cloud.

En s'inspirant des géants du Web, Société Générale a initié dès 2014 une nouvelle approche pour ses infrastructures, pour permettre d'améliorer le « Time to Market » et l'innovation et ainsi mieux servir ses clients. D'abord basée sur un Cloud Privé créé en 2015, la stratégie « Cloud First » de Société Générale s'appuie désormais sur un dispositif de Cloud Hybride.

Une plateforme Cloud Hybride

La plateforme de services d'infrastructure de Société Générale intègre plusieurs fournisseurs de Cloud aussi bien Privé que Public. En effet, le Cloud Public est une opportunité majeure pour innover et passer à l'échelle. Les données des clients du Groupe sont hébergées sur son Cloud Privé et Société Générale collabore étroitement avec la BCE pour assurer la conformité réglementaire (audit, protection et localisation des données, réversibilité) de la plateforme et travaille sur un environnement spécifique défini pour assurer un usage conforme et sécurisé des services des principaux fournisseurs de Cloud.

Une plateforme centralisée pour l'ensemble des métiers du Groupe

Aujourd'hui, 60 % de l'infrastructure du Groupe est dans le Cloud (serveurs éligibles). La plateforme de services Cloud Hybride est accessible depuis mai dernier. Construite et gérée en mode agile, elle offre un accès rapide et en self-service à une dizaine de services d'infrastructure et une centaine d'opérations sont réalisables via des APIs à travers un Portail commun aux métiers du Groupe.

Des outils sont à disposition des développeurs du Groupe pour faciliter l'accès à la plateforme selon des normes et des principes d'architecture et de développement communs.

En 2020, l'ensemble des services d'infrastructure de Société Générale seront entièrement automatisés et accessibles. La plateforme offrira une vue consolidée des services Cloud qu'ils soient Public ou Privé, pour garantir une maîtrise complète du monitoring, de la sécurité, de la conformité et de la facturation.

« L'adoption du Cloud doit s'accompagner d'une transformation des applications et le déploiement d'un modèle opérationnel Agile. L'un des enjeux de cette transformation est à la fois d'attirer les talents et de former nos équipes. Elle souligne aussi notre besoin de nous ouvrir à l'extérieur pour échanger avec les grands acteurs du Cloud, comme nous l'avons fait récemment en les conviant à notre External Advisory Board » déclare Carlos Goncalves, Directeur des Infrastructures Informatiques du groupe Société Générale.

