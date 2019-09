Societe Generale : Société Générale accompagne Gecina à travers une nouvelle ligne de crédit responsable

Gecina, la première foncière de bureaux européenne, également très présente sur le résidentiel, a signé avec Société Générale un avenant sur une ligne de crédit de 200 M EUR. La banque dans cet avenant accepte de voir sa marge évoluer en fonction de l'atteinte par Gecina d'objectifs environnementaux et sociaux, transformant ainsi une ligne de crédit classique en ligne de crédit responsable.



Au cœur de la vie urbaine, Gecina conçoit et gère des lieux de vie innovants et durables. L'entreprise qui a engagé une politique RSE* ambitieuse a, avec le soutien de Société Générale, fait le choix d'inclure dans la convention de crédit des critères à impacts environnementaux et sociétaux qui reposent sur l'atteinte de trois objectifs RSE :

- Se maintenir parmi les leaders du classement GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark)** des foncières de bureaux au niveau mondial.

- Atteindre des objectifs « empreinte carbone » sur la trajectoire de ses engagements en matière de neutralité carbone d'ici 2050.

- Augmenter significativement le taux de certification HQE Exploitation*** dans son portefeuille de bâtiments actuels.

« Société Générale poursuit le développement de son offre de financements intégrant les enjeux environnementaux et sociaux afin d'accompagner ses clients, tel Gecina engagés dans une stratégie RSE ambitieuse, notamment en matière de transition énergétique » déclare Marie-Christine Ducholet, Directrice de la Banque de Détail Société Générale en France.

* RSE : Responsabilité Sociétale d'entreprise

** Le GRESB compare la performance RSE de plus de 1 000 foncières et fonds immobiliers selon un référentiel d'analyse spécifique aux enjeux environnementaux, sociétaux et sociaux du secteur.

*** HQE Exploitation est la certification immobilière la plus présente sur le marché immobilier français. Elle atteste de la qualité du processus d'amélioration continue mis en place par l'exploitant et ses intervenants.