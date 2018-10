Societe Generale : Société Générale annonce des nominations à des postes de direction en Suisse et en Chine

Société Générale annonce les nominations suivantes au sein des équipes de direction du Groupe en Suisse et en Chine.

Anne Marion-Bouchacourt a été nommée Responsable Pays pour le Groupe en Suisse et Directrice Générale de SG Zurich*, remplaçant Hugues de La Marnierre dans ces fonctions. Sa nomination est effective depuis le 1er octobre 2018. Basée à Zurich, elle est rattachée à Thierry d'Argent, Directeur Relations Clients et Banque d'Investissement. Elle reste membre du Comité de Direction du Groupe.

Anne Marion-Bouchacourt a pour mission de continuer à développer les activités de Société Générale en Suisse, en s'appuyant sur les forces du Groupe et en favorisant les synergies entre les différents métiers pour poursuivre l'expansion de la franchise clients.

Pierre-Yves Bonnet a été nommé Responsable Pays pour le Groupe en Chine le 1er septembre, remplaçant Anne Marion-Bouchacourt dans ce rôle. A ce titre, il préside le Conseil d'Administration de Société Générale China Limited et, en complément des sujets de gouvernance, supervise l'ensemble des activités du Groupe en Chine. Basé à Beijing, il est rattaché à Hikaru Ogata, Directeur Général de Société Générale en Asie-Pacifique.

Hugues de La Marnierre a été nommé Directeur Général de Société Générale China Limited. Basé à Beijing, sa nomination est soumise à l'accord des autorités locales et réglementaires. Hugues est rattaché à Pierre-Yves Bonnet. Pendant la période de transition, Pierre-Yves Bonnet est Directeur Général par intérim de Société Générale China Limited.

Dans son nouveau rôle, Hugues s'attachera à la gestion et au développement des activités de Banque de Financement et d'Investissement de Société Générale en Chine, dans l'objectif de renforcer davantage la franchise Grands Clients de la Banque dans le pays et d'accompagner les clients chinois dans leur propre développement international.



* SG Zurich est l'entité locale qui regroupe les activités de banque d'investissement et de financement (SG CIB), la gestion d'actifs (Lyxor AM), le métier titres (SGSS) et les activités Global Transaction & Payment Services. Ces différents métiers sont répartis entre Genève et Zurich.