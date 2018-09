Societe Generale : Société Générale annonce l’acquisition de Treezor et accélère sa stratégie d’open innovation

- Treezor, parmi les plateformes pionnières du Bank-as-a-Service en France, fournit des services bancaires et l'intégralité de la chaîne des paiements par API à de nombreuses entreprises innovantes dans le secteur financier.

- Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie « Transform to Grow » du groupe Société Générale.

- Elle permettra aux métiers du Groupe de développer plus rapidement des services toujours plus innovants pour ses clients.

- Elle place Société Générale comme l'un des fournisseurs majeurs de solutions à destination des Fintechs et néo-banques.



Créée en 2015, Treezor fournit des services d'ouverture de compte, de paiements, de KYC et des programmes de cartes de paiement personnalisés. Treezor a développé une plateforme de services bancaires et de paiement performants qu'elle met à disposition de ses clients (marchands, plateformes collaboratives, établissements de crédit et néo-banques) en marque blanche via des API. Etablissement de Monnaie Electronique avec Services de Paiement agréé par l'ACPR, membre principal du réseau Mastercard et raccordé au réseau SEPA, Treezor fournit ces prestations à une trentaine d'entreprises innovantes du secteur financier, disposant ou non d'une licence. En deux ans d'activité, les volumes gérés par Treezor ont atteint 3 milliards d'euros par an et 300 000 cartes de paiement ont été émises.

Cette acquisition, soumise à l'accord de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), permettra aux métiers du Groupe d'innover au service des clients de la Banque et d'accompagner le développement des Fintechs et néo-banques.

Société Générale apportera à Treezor et ses 30 collaborateurs son expertise et ses capacités industrielles afin de compléter la gamme de services proposée par Treezor (BtoBtoC) en matière de services de paiements, de change et de crédit. Société Générale soutiendra le développement de Treezor à l'international.

Les métiers du groupe Société Générale pourront s'appuyer sur un dispositif innovant et agile pour accélérer de façon significative le Time to Market dans le développement de nouveaux services.

Société Générale, première banque française à avoir fait l'acquisition d'une Fintech dès 2015 avec Fiducéo, puis plus récemment avec Lumo, poursuit ainsi sa stratégie d'open innovation différenciante basée sur une relation de partenariat étroit avec les acteurs de l'écosystème Fintech dans le monde.

« Cette acquisition s'inscrit dans notre approche d'open innovation et de collaboration entre les Fintechs et les banques. Le modèle de plateforme de Treezor permettra au Groupe d'accompagner le développement des Fintechs clientes de Treezor et à nos métiers de s'ouvrir aux acteurs externes de l'écosystème Fintech pour continuer de satisfaire nos clients en leur apportant rapidement des services innovants », déclare Claire Calmejane, directrice de l'Innovation du groupe Société Générale.

« La force de notre proposition de valeur réside dans notre capacité à anticiper les besoins de nos clients avec un focus particulier sur le marché des Fintechs. Ce rapprochement avec le groupe Société Générale confirmera notre position de référence en Europe et notre volonté de répondre aux projets les plus exigeants. Ces nouvelles perspectives vont élargir le périmètre de notre offre et notre capacité à innover », déclare Eric Lassus, directeur général de Treezor.

Treezor est née en 2015 sur une idée de Grégoire Bourdin, Eric Lassus et Xavier Labouret, avec les équipes de la société d'investissement BJ Invest, spécialiste des paiements digitaux. https://www.treezor.com/fr/societe