Societe Generale : Société Générale annonce la vente de ses participations majoritaires dans Societe Generale Expressbank (Bulgarie) et Societe Generale Albania à OTP Bank

Société Générale annonce la signature d'un accord de vente de sa participation majoritaire dans Societe Generale Expressbank (Bulgarie) à OTP Bank. La finalisation de l'opération est attendue dans les prochains mois, sous réserve d'obtention des autorisations des autorités bancaires et de la concurrence compétentes.

Société Générale a également signé un accord de vente de sa participation majoritaire dans Societe Generale Albania au même acquéreur. La finalisation de cette transaction devrait intervenir au cours des prochains mois, sous réserve de l'obtention du feu vert des autorités bancaires et de la concurrence compétentes, et de l'accord des parties tierces concernées.



Une fois finalisées, ces deux opérations devraient avoir un effet positif estimé à environ 12 points de base sur le ratio CET1 du Groupe et réduire ses encours pondérés d'environ 3 milliards d'euros.



Parallèlement à ces transactions, Société Générale et OTP Bank ont engagé des discussions non exclusives dans la perspective d'un accord de prestation de services mutuels dans différents domaines d'activité (notamment la banque d'investissement, la banque de marché, la banque de financement et la banque transactionnelle) en Albanie, en Bulgarie, en Croatie et en Hongrie.



Philippe Heim, Directeur général délégué du Groupe Société Générale en charge des activités de Banque de détail à l'international, Services financiers et Assurance, commente : « Les cessions de Societe Generale Expressbank en Bulgarie et de Societe Generale Albania sont une étape importante dans l'exécution du Plan stratégique et financier « Transform to Grow » de Société Générale qui vise notamment à concentrer et développer sa présence sur les marchés et activités disposant d'une taille critique et d'un potentiel de synergies avec les autres métiers du Groupe. Les activités de Banque de détail à l'international sont un moteur de croissance rentable du groupe Société Générale et nous restons engagés à en poursuivre le développement. »