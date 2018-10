Societe Generale : Société Générale élue Service Client de l’année 2019

Le prix « Élu Service Client de l'Année 2019* », décerné par Viséo Customer Insights et obtenu pour la 6ème fois récompense l'engagement des collaborateurs, toujours à l'écoute des clients afin de les accompagner au quotidien pour leur rendre la banque plus simple, plus proche et plus efficace.

Plaçant les clients au cœur de son dispositif, Société Générale enrichit sans cesse leur expérience en adaptant ses solutions, ses pratiques et ses relations aux usages de demain, en faisant notamment de l'innovation un de ses axes de développement. La banque a poursuivi l'extension de sa gamme de services digitaux, par exemple via son application mobile : alertes supplémentaires en cas d'événements importants sur les comptes, gestion en ligne des plafonds des cartes bancaires, etc. Il est aussi désormais possible d'ouvrir un compte et de souscrire des produits d'épargne et d'assurance à distance. Les clients peuvent par ailleurs effectuer leurs opérations les plus courantes ou souscrire des services en appelant les centres de relation clients qui sont aujourd'hui de véritables centres d'expertise à distance. « Ce prix, obtenu pour la 6ème fois, est la récompense d'un travail de fond de l'ensemble des équipes de Société Générale en agence, au téléphone ou sur les réseaux sociaux pour faciliter le quotidien de nos clients. A travers cette reconnaissance, les clients saluent également les innovations que nous mettons régulièrement à leur disposition : les nouveaux canaux de discussion tels que le tchat, la prise de contact en « temps réel » depuis nos canaux digitaux, la personnalisation de leur prise en charge et la constante évolution du périmètre d'intervention de nos Centres de Relation Clients. Des centres qui, en quelques années, sont devenus de véritables pôles d'expertise à distance » affirme Philippe Amestoy, Responsable de la Direction Opérations et Transformation de Société Générale. * Catégorie Banque - Étude BVA Group - Viséo CI - mai à juillet 2018 - Plus d'infos sur escda.fr