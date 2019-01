Societe Generale : Société Générale et Absa s'associent pour déployer une offre panafricaine unique de services bancaires à destination des grands clients

• Signature d'un accord commercial relatif au lancement d'une offre panafricaine unique

• Signature d'un accord distinct pour la cession à Absa des activités de conservation, de banque dépositaire et de compensation de dérivés opérées par Société Générale en Afrique du Sud

Société Générale et Absa Group Limited, deux banques de premier plan sur le continent africain, annoncent la signature d'un protocole d'accord (Memorandum of Understanding) pour la mise en œuvre d'un contrat commercial qui leur permettra de développer leurs activités en proposant une offre panafricaine de services bancaires à destination des grands clients. Absa a signé un accord distinct pour acquérir les activités de conservation, de banque dépositaire et de compensation de dérivés opérées par Société Générale en Afrique du Sud, permettant à Absa de poursuivre sa stratégie de croissance.

Une offre unique de services financiers

Opérant dans dix-neuf pays africains, principalement en Afrique de l'ouest et du nord*, Société Générale bénéficie d'un positionnement solide sur le continent lui permettant d'offrir à ses clients l'expertise d'une banque internationale alliée à la proximité d'un réseau de banques locales.

Absa est l'un des principaux groupes de services financiers diversifiés en Afrique. Présent dans douze pays du continent, essentiellement en Afrique orientale et australe **, Absa bénéficie d'une connaissance approfondie des marchés régionaux qui lui permet de satisfaire les besoins de ses clients en déployant localement une gamme complète de solutions bancaires.

Ce partenariat s'appuiera sur la complémentarité géographique et les forces conjuguées de Société Générale et d'Absa pour renforcer leurs savoir-faire et proposer une gamme étendue de produits et de services bancaires aux grandes entreprises et institutions financières, domestiques et internationales, opérant en Afrique. Cet accord va également permettre aux deux établissements d'accroître leur couverture clients au-delà de leurs marchés traditionnels en déployant cette offre plus large de services financiers à travers 27 pays d'Afrique.

Bien qu'il s'agisse d'un accord commercial non exclusif, cette offre panafricaine sera enrichie au fil du temps avec de nouveaux services et produits complémentaires.

Un accord pour mieux servir les clients

Avec cet accord, Société Générale confirme la dynamique de croissance de ses activités en Afrique. Cette collaboration étroite avec un partenaire bancaire local permet à la Banque de développer davantage la couverture des grands clients sur le continent et de soutenir sa stratégie ambitieuse d'expansion sur le marché local.

Il s'intègre également dans la stratégie de croissance d'Absa qui cherche à développer ses activités de banque de grande clientèle et à étendre sa pénétration géographique dans les principaux couloirs commerciaux d'Afrique.

L'offre conjointe repose sur une approche innovante motivée par une ambition partagée de Société Générale et Absa en Afrique : mieux servir les clients, locaux et internationaux, en les accompagnant dans leurs besoins de services bancaires à travers le Continent.

Le partenariat comprend également une offre conjointe à destination des entreprises chinoises opérant en Afrique. Pour accompagner ce segment de clientèle, Société Générale dispose d'ores et déjà d'un réseau dédié de Desks Chine dans onze de ses filiales locales. Dans le cadre de sa stratégie internationale, vis-à-vis de la Chine en particulier, le groupe Absa déploiera dans ses principales implantations africaines des Desks Chine qui viendront compléter le dispositif spécifique déjà en place en Afrique du Sud. Ces Desks Chine permettront à Absa d'étendre son offre de services auprès des multinationales chinoises. Avec ce nouvel accord de coopération, Absa pourra s'appuyer sur la forte présence de Société Générale en Chine.

« Les besoins en services bancaires des grandes entreprises africaines et des groupes internationaux présents en Afrique sont de plus en plus complexes et nécessitent des expertises qui étaient, pour l'essentiel et jusqu'à présent, disponibles uniquement dans les économies plus matures. D'autre part, de plus en plus de champions régionaux émergent sur le continent, pour lesquels les marchés domestiques sont devenus trop étroits. Unir nos forces par cet accord est une démarche tout à fait pertinente pour accompagner le développement économique du continent», commente Frédéric Oudéa, Directeur général de Société Générale.

« L'accord scellé aujourd'hui devrait grandement contribuer à aider nos clients qui souhaitent développer leurs activités en Afrique, quel que soit l'endroit à partir duquel ils décident de les conduire. Cette initiative est un nouvel exemple de la manière dont Absa déploie sa stratégie de croissance, en privilégiant les partenariats ou les acquisitions lorsqu'elle juge ces opérations appropriées», ajoute Maria Ramos, Directrice générale d'Absa Group.

Acquisition par Absa des activités de conservation, de banque dépositaire et de compensation de dérivés opérées par Société Générale en Afrique du Sud

Société Générale a conclu un accord distinct relatif à la cession à Absa Group Limited de ses activités de conservation, de banque dépositaire et de compensation de dérivés opérées à Johannesburg. Absa a convenu d'acquérir les activités concernées conduites par Société Générale en Afrique du Sud, incluant son portefeuille de clients, son système d'information ainsi que l'ensemble des équipes dédiées à ces activités. Cette transaction est soumise à l'approbation des autorités compétentes qui devrait être obtenue d'ici fin 2019.

Les services de prêt-emprunts de titres ne font pas partie de l'opération et seront arrêtés d'ici fin mars 2019.

En outre, Société Générale et Absa prévoient de parvenir à un accord de coopération portant sur les services titres dans le cadre de l'enrichissement prévu de leur offre panafricaine conjointe.

« Pour Absa, cette acquisition soutient notre stratégie de croissance en Afrique», souligne Maria Ramos. « Cette transaction permet à Absa de rétablir un ancrage solide sur le marché des services de conservation et de banque dépositaire et nous offre l'opportunité d'étendre notre offre à une clientèle d'entreprises en Afrique de Sud. A terme, notre objectif stratégique est de proposer ces services sur tous les marchés où nous sommes présents. »

Cette cession s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de Société Générale qui vise notamment à se concentrer sur les marchés où la Banque peut générer un potentiel de synergies avec les autres métiers du Groupe.

Le groupe Société Générale reste engagé en Afrique du Sud à travers ses activités de banque d'investissement et de financement opérées depuis son bureau de représentation de Johannesburg et avec l'offre conjointe panafricaine lancée en partenariat avec Absa.

* Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Congo, Guinée équatoriale, Ghana, Guinée, Côte d'Ivoire, Kenya, Madagascar, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Sénégal, Afrique du Sud, Togo, Tunisie

** Botswana, Ghana, Kenya, Maurice, Mozambique, Seychelles, Namibie, Nigeria, Afrique du Sud, Tanzanie, Ouganda, Zambie

