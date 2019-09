Societe Generale : Société Générale et Mastercard lancent la première carte bancaire 100% Gamers

Société Générale et Mastercard s'associent pour lancer une Carte Collection League of Legends®, la première carte bancaire en France dédiée aux fans de gaming, leur offrant de nombreux avantages exclusifs.

Société Générale et Mastercard renforcent leur engagement dans l'eSport. En effet, Mastercard est le partenaire « services de paiement » mondial et exclusif des événements sportifs mondiaux de League of Legends®, un des eSports les plus populaires au monde qui vient rejoindre la longue liste des sports et événements déjà sponsorisés par la marque. Quant à Société Générale, la banque est le sponsor majeur de l'équipe professionnelle League of Legends® de Gamers Origin, un des clubs eSport leaders en France.

Société Générale a pu ainsi s'appuyer sur l'expertise de l'équipe de Gamers Origin pour proposer aux détenteurs de cette nouvelle Carte Collection des avantages exclusifs * :

• Des réductions jusqu'à 30% chez des partenaires pour l'achat de matériel, de produits dérivés ou de location de matériel de gaming,

• Des coachings League of Legends® avec les joueurs professionnels de Gamers Origin,

• Des visites du centre d'entraînement et visionnage de matchs officiels dans les locaux de Gamers Origin.

Ce lancement est accompagné d'une large campagne de communication qui débute cette semaine avec notamment la mise en jeu de Pass VIP, via le programme « Priceless » de Mastercard, pour la finale du World Champhionship en Novembre à Paris : billets première catégorie, rencontre des joueurs et visite des backstages.

Depuis plus de 20 ans, Mastercard est un sponsor majeur dans les domaines du sport et du divertissement.

« Mastercard est l'une des premières marques de renommée internationale à avoir fait un grand pas en avant dans le monde du eSport. Nous sommes ravis en France de nous associer à Société Générale pour le lancement de la première carte League of Legends® qui offre à ses porteurs des expériences priceless inédites », explique Solveig Honoré Hatton, Directrice Générale de Mastercard France.

Depuis plus de 10 ans, les clients Société Générale peuvent choisir dans un catalogue de Cartes Collection la carte bancaire qui leur ressemble. Avec à ce jour 180 modèles disponibles, la banque propose le plus large choix du marché.

« Cette collaboration avec Mastercard nous permet de proposer à nos clients une carte bancaire 100% dédiée aux joueurs avec un design et des avantages exclusifs. Ce lancement est également l'occasion de réaffirmer la volonté de Société Générale de fournir des solutions de paiements innovantes et adaptées à tous les profils de clients, notamment à travers un large choix de Cartes Collection », rajoute Philippe Marquetty, Directeur des Paiements Société Générale.

(*) Retrouver les détails et les conditions de ces avantages sur https://particuliers.societegenerale.fr/league-of-legends

Option Collection League of Legends® soumise à conditions, disponible uniquement sur les cartes CB Mastercard et CB Gold Mastercard. Le prix de l'option Collection (12 €/an - tarif au 02/09/2019) s'ajoute à la cotisation de la carte (plus d'informations sur https://particuliers.societegenerale.fr).