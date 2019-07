Societe Generale : Société Générale et PROMONTORIA MMB sont entrés en négociation exclusive en vue de l'acquisition de Société Générale de Banque aux Antilles par PROMONTORIA MMB

Société Générale et Promontoria MMB annoncent aujourd'hui être entrés en négociation exclusive en vue de l'acquisition par Promontoria MMB des titres de Société Générale de Banque aux Antilles (SGBA), filiale détenue à 100% par le groupe Société Générale.

Présente en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane Française, SGBA propose une large gamme de services bancaires à une clientèle de particuliers (banque au quotidien, crédit, épargne et assurance), de professionnels (banque au quotidien, crédit, épargne, solutions de trésorerie, conseil et assurance) et d'entreprises (banque au quotidien, financement, placement, opérations internationales, assurance). SGBA compte actuellement cinq agences et trois centres d'affaires entreprises qui lui permettent de servir environ 17 000 clients.

Promontoria MMB propose en France Métropolitaine sous la marque My Money Bank, des solutions de financement aux particuliers (regroupement de crédits intermédié) et opère sur ces segments de niche avec des parts de marché significatives. Promontoria MMB complète son offre aux entreprises via des activités de crédit immobilier et de financements spécialisés sous la marque My Partner Bank.

Le Groupe est également, depuis près de 60 ans, un acteur incontournable dans le financement de l'économie réelle (financement auto, crédit à la consommation) dans les territoires d'Outre-Mer par l'intermédiaire de ses filiales locales en Guyane Française, Martinique, Guadeloupe (Somafi-Soguafi), La Réunion (Sorefi) et la Nouvelle Calédonie (Socalfi).

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique « Transform to Grow » de Société Générale qui vise à recentrer le groupe sur des marchés et activités où il dispose d'un positionnement de premier plan avec un potentiel de synergies et de croissance rentable.

Une procédure d'information et de consultation est actuellement en cours auprès des instances représentatives du personnel compétentes.

Contacts presse :

Société Générale : Corentin HENRY_01 58 98 01 75_corentin.henry@socgen.com

My Money Bank : Guillaume RAINEAU_01 58 13 29 53_guillaume.raineau@mymoneybank.com