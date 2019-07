Societe Generale : Société Générale et Wavestone récompensent 3 startups aux Banking Cybersecurity Innovation Awards

Le groupe Société Générale et Wavestone ont récompensé, le 4 juillet 2019, les trois startups lauréates de la troisième édition des Banking Cybersecurity Innovation Awards.

Les trois lauréats de l'édition 2019

Le jury de l'édition 2019 des Banking Cybersecurity Innovation Awards (BCSIA), composé de membres du comité de direction et d'experts du groupe Société Générale et de dirigeants de Wavestone mais aussi de l'ANSSI, de Université Paris VIII et de BFM Business, a récompensé les trois lauréats sélectionnés parmi les six startups finalistes :

Hazy limited dans la catégorie Grand Prix BCSIA 2019 :

Hazy Limited génère des données synthétiques pour aider les entreprises à ne pas exposer leurs données sensibles (et ainsi ne pas compromettre la vie privée et les informations confidentielles), en remplaçant celles-ci pour les tâches d'analyse des données, tout en conservant les propriétés des jeux de données d'origine.

Keeex dans la catégorie Protection des Données Clients :

Keeex est un procédé universel permettant de résoudre les problèmes d'exactitude et d'authenticité des données permettant à l'ensemble des salariés ou machines de certifier les fichiers qu'ils traitent et à leurs destinataires de pouvoir en vérifier l'authenticité.

Sekoia.IO dans la catégorie « Made in France » :

Sekoia.IO est une plateforme de défense informatique pour la détection et la réponse aux incidents de sécurité, centrée sur de l'intelligence sur de la menace, qui répond aux enjeux d'aujourd'hui.

La startup lauréate du Grand Prix pourra tester sa solution au sein de Société Générale et intégrer le programme d'accélérateur de startups de Wavestone, Shake-up. Les startups lauréates des prix « Protection des Données Clients » et « Made in France » ont gagné l'opportunité de participer au comité innovation sécurité Société Générale et à l'innovation corner de Wavestone et de valoriser leur solution auprès du jury, des médias et des experts cybersécurité de Société Générale et Wavestone.

« L'innovation, couplée à la responsabilité, est une priorité stratégique pour transformer nos métiers et inventer de nouveaux business models. En effet, nous nous engageons à protéger les données de nos clients et ainsi renforcer notre rôle de tiers de confiance, tout en accompagnant ces startups dans leur développement qui s'inscrit dans l'économie de demain », déclare Thierry Olivier, Responsable groupe de la sécurité du système d'information Société Générale.

« Les enjeux en cybersécurité sont de plus en plus forts autour de la donnée. Cette année nous avons vu émerger une nouvelle génération de startups qui apportent des solutions innovantes qui permettent de lever des freins et de lancer de nouveaux services », déclare Gérôme BILLOIS, Partner cybersécurité et confiance numérique au sein de Wavestone.

Les Banking CyberSecurity Innovation Awards

Avec l'avènement des nouvelles technologies et l'émergence de nouveaux usages, de l'instantanéité de l'expérience digitale et de la multiplication exponentielle de la production de données, la menace et les incidents liés à la cybercriminalité ne cessent d'augmenter.

Dans ce contexte, Société Générale mesure les risques de cette cybercriminalité croissante et fait de la protection de ses systèmes d'information et des données confiées par ses clients une priorité.

Wavestone, cabinet de conseil leader en Europe, adopte des approches innovantes afin d'accompagner ses clients dans l'identification et la réduction de ces nouveaux risques.

Les Banking Cybersecurity Innovation Awards s'adressent aux startups et PME innovantes européennes mettent en valeur leurs solutions en matière de sécurité. Cette initiative forte d'open innovation vise à multiplier les contacts et les échanges avec les acteurs de l'écosystème afin de co-construire des solutions pour garantir la sécurité des systèmes de la Banque et des échanges avec ses clients.

40 startups et PME innovantes originaires de toute l'Europe ont participé à la troisième édition des Banking CyberSecurity Innovation Awards.

Les solutions candidates traitent des problématiques actuelles de cybersécurité telles que l'authentification, la sécurité des infrastructures, la lutte anti-fraude mais aussi la sécurité applicative et la protection des données.

Une première sélection sur dossier a permis de désigner les six startups finalistes qui ont dû soutenir leurs projets devant un prestigieux jury sélectionné pour son expertise technique et stratégique :

Gérôme Billois, Partner, Wavestone ;

Claire Calmejane, Directrice de l'Innovation, Groupe Société Générale ;

Frédérick Douzet, Professeure de géopolitique, Université Paris VIII ;

Pascal Imbert, Président-Directeur Général, Wavestone ;

Christophe Leblanc, Directeur des Ressources et de la Transformation Numérique, Groupe Société Générale ;

Reza Maghsoudnia, Directeur Développement Stratégique, Wavestone ;

Thierry Olivier, Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information, Groupe Société Générale

Guillaume Poupard, Directeur Général, Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) ;

Frédéric Simottel, Chroniqueur, BFM Business.

