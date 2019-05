Societe Generale : Société Générale lance « LaVilleE+® » pour co-créer la ville de demain, humaine, inclusive et durable

Société Générale lance la startup LaVilleE+® qui a pour objectif d'accompagner les grands donneurs d'ordre publics et privés dans la réalisation de quartiers et d'îlots urbains alignés sur les objectifs du développement durable, de l'économie circulaire et de la résilience.

Les villes de demain devront relever plusieurs défis : accompagner les projets d'urbanisation et d'infrastructures, contribuer à réinventer la ville tout en optimisant l'innovation digitale de la « smart city » ou l'approche inclusive et articulée des défis environnementaux et sociaux.

LaVilleE+® s'inscrit pleinement dans l'ambition RSE de Société Générale d'anticiper et de construire à travers ses différents métiers et expertises (financement, promotion, distribution, etc.) et avec ses parties prenantes, des villes intelligentes, durables et inclusives.

LaVilleE+® est une startup qui propose un coaching stratégique aux acteurs du secteur de l'immobilier (villes, agglomérations, sociétés d'aménagement du territoire, foncières et opérateurs privés, etc.). Elle œuvre au développement de « smart cities » en s'appuyant sur une méthode disruptive avec trois axes différenciants : une approche par l'impact, la concertation par le jeu et une approche holistique.

Une approche par l'impact

Plutôt qu'une conception par les solutions, cette nouvelle approche développée par LaVilleE+® consiste à aider le donneur d'ordre à mettre au point un plan d'actions concrètes, avec définition d'objectifs tangibles et quantifiés, d'indicateurs de mesure associés et recherche de solutions techniques et servicielles. Cette approche est basée sur les piliers structurants de la ville de demain que sont les axes du Développement Durable (gouvernance, social, économique, environnemental), la résilience des territoires et l'économie circulaire.

L'objectif de cette approche est d'apporter la garantie au donneur d'ordre qu'il aura une vision exhaustive des impacts réels, pertinents et mesurés que son ambition et son projet auront sur le territoire dans lequel ils s'inscrivent, et qu'il aura dès lors à disposition un outil d'aide à la décision tout au long de la vie de son projet.

La concertation par le jeu

Dans son process de conception de la ville de demain, LaVilleE+® prévoit une étape de concertation des parties prenantes du projet de territoire. La concertation par le jeu grâce à un « serious game » à base de briques Lego™ mobilise l'intelligence collective des différents acteurs associée à des indicateurs digitaux de mesure et permet de trouver des solutions aux problématiques posées par le donneur d'ordre.

L'objectif de cette phase consiste à définir des scenarii avec toutes les parties prenantes et accélérer ainsi le temps de la décision (1h de séance de jeu versus des mois de réunions) tout en évitant d'avoir un projet conçu de manière descendante (« top-down »).

Une approche holistique

Porteuse d'une vision et d'une méthode encore unique aujourd'hui dans le monde de l'immobilier, LaVilleE+® aborde la conception de la ville de demain à travers une approche holistique et globale, plutôt qu'une construction en silos, de toutes les composantes de la ville, citoyenneté, mobilité, ressources et immobilier, grâce à un écosystème de partenaires, industriels et startups, sociologues et urbanistes…, experts chacun dans leur(s) domaine(s).

L'objectif de cette approche est d'aboutir à une réalisation cohérente, durable, humaine et inclusive de la ville de demain.

L'expertise développée par LaVilleE+® permet ainsi d'éviter une conception de la ville en silos et définie par des solutions sans vision globale, sans objectifs quantifiés et sans indicateurs de mesure.

La startup a d'ores et déjà rassemblé autour d'elle un écosystème de partenaires qui couvrent l'ensemble des champs d'interventions de la ville : ALD Automotive, Archikubik, Auxilia, Belugames, Groupe Chronos, DataSoluce, Derichebourg, Formal Works, Game it Brick it, innoCitiz, InnoEnergy, Invivo Foundation, Lateral Thinking Factory, OpenDataSoft, Otis, Groupe Renault, Alliance Renault Nissan Mitsubishi, Rue des Idées, Salesforce, Urbalia, Uvalue.

LaVilleE+® a pour ambition d'être à horizon 2022, l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage référent en matière d'approche holistique de la ville par l'impact :

En étant l'outil utilisé pour le développement des villes en France (référencement Banque des Territoires) et à l'international (référencement AFD, UE, UN),

En passant le cap des 30 projets et des 3 millions de m² accompagnés,

Et en ayant un impact sur la mobilité de 30 millions de personnes.

​« LaVilleE+® est une startup incubée par le groupe Société Générale dans son programme d'intrapreneuriat afin de proposer un conseil stratégique urbain à ses clients collectivités publiques, aménageurs publics et privés; elle consacre l'ambition de Société Générale de s'affirmer comme un acteur majeur dans le monde de l'immobilier, capable de participer à la construction des villes de demain, intelligentes, inclusives et durables », explique Eric Groven, Directeur Immobilier des réseaux France Société Générale et Président de Sogeprom.

« L'objectif que LaVilleE+® se fixe pour les projets qu'elle accompagne est double : apporter aux donneurs d'ordre une vision exhaustive de tous les impacts que le projet génère sur le territoire dans lequel il s'inscrit et mettre à leur disposition un outil d'accélération dans la prise de décision », rajoute Christophe Dumas, Co-fondateur et CEO de LaVilleE+®.

Pour plus d'informations sur LaVilleE+® : www.villeagiledurable.com et compte LinkedIn LaVilleE+ VilleAgileDurable