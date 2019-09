Societe Generale : Société Générale lance avec Epic « Hedge to pledge », initiative inédite de finance solidaire basée sur les arrondis d'opérations de change

A travers ce partenariat avec Epic, Société Générale Corporate & Investment Banking offre à ses clients la possibilité de faire des dons sur arrondis d'opérations de change au profit d'organisations sociales aidant les jeunes défavorisés. La Banque met en place une politique d'abondement afin d'accompagner les clients soutenant les associations respectant sa politique de mécénat.

Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) accompagne ses grands clients entreprises dans leur démarche solidaire grâce au projet « Hedge to Pledge ». Cette initiative inédite leur permet de faire des dons à des organisations sociales correspondant aux arrondis des opérations de change réalisées avec la Banque sur les plateformes de marchés électroniques. SG CIB a choisi de s'associer à Epic, une startup à but non lucratif, pionnière dans la mise en place de solutions de dons innovantes qui oriente les fonds récoltés vers des organisations rigoureusement sélectionnées pour leur fort impact social sur l'enfance et la jeunesse.

Pour soutenir cette initiative de finance solidaire, SG CIB a développé une application digitale accessible depuis SG Markets* qui collecte les informations post-opération des transactions de change des clients et calcule les arrondis. Chaque client pourra alors, à partir de cette interface intuitive, voir les montants issus des arrondis et choisir parmi les organisations bénéficiaires sélectionnées par Epic.

La Banque met en place une politique d'abondement afin d'accompagner les clients qui choisissent de s'engager auprès d'associations investies pour l'insertion professionnelle ou l'insertion par le sport et la pratique culturelle, axes soutenus par le Groupe. Dans la sélection d'Epic figurent, entre autres, des partenaires de la Fondation Société Générale comme Sport Dans La Ville ou Agir pour L'Ecole, ainsi que d'autres organisations sociales respectant la politique de mécénat de la Fondation.

S'appuyant sur la capacité d'innovation des activités de marchés de la Banque, « Hedge to Pledge» est une nouvelle illustration de l'engagement de Société Générale pour les initiatives de finance solidaire.

« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Epic qui va permettre de proposer une solution innovante de collecte de dons à nos clients, souligne Antoine Jacquemin, Responsable de la vente pour les entreprises, Europe de l'Ouest hors France chez Société Générale Corporate & Investment Banking. Avec Hedge to Pledge, initiative jusqu'à présent inédite dans les activités de marché B-to-B, nous offrons à nos clients, qui réalisent quotidiennement des opérations de change, l'opportunité unique de s'engager à nos côtés auprès d'organisations sociales à très fort impact ».

Alexandre Mars, Président-fondateur d'Epic souligne : « Nous nous réjouissons de la mise en place d'Hedge to Pledge qui est le fruit d'une collaboration étroite entre les équipes SG CIB et celles d'Epic. Hedge to Pledge est la preuve que le partage peut s'intégrer de façon naturelle au cœur de n'importe quel business model. Comme à chaque fois avec Epic, l'intégralité des dons récoltés, sera reversée à des organisations sociales qui luttent contre les inégalités touchant l'enfance et les jeunes adultes à travers le monde avec une attention toute particulière sur l'accès à la santé, à l'éducation, au premier emploi ainsi qu'à la protection de l'enfance. »

*SG Markets est la plateforme de services en ligne qui s'adresse aux clients des activités de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs. En savoir plus.

