Societe Generale : Société Générale maintient des positions de premier plan dans les énergies renouvelables

Société Générale a été nommée pour la 3ème fois « Global Advisor of the Year » lors des PFI Awards 2018 qui se sont tenus le 6 février dernier à Londres.

Société Générale se classe par ailleurs en 2ème position des classements Dealogic sur le secteur des énergies renouvelables en 2018 pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA*), tant en qualité d'arrangeur de financements que de conseiller financier.



Société Générale soutient le secteur du financement des énergies renouvelables depuis plus de 10 ans, et figure aujourd'hui parmi les leaders mondiaux.

Selon les données Dealogic 2018 pour la région EMEA, Société Générale est n°2 sur le financement de projets renouvelables ayant agi en tant que chef de file (MLA**) sur 20 transactions d'un montant total de 2,05 milliards de dollars US équivalents. La Banque se positionne également à la 2ème place du classement des Conseillers Financiers sur le secteur pour un montant total de 4,105 milliards de dollars US équivalents. 105 banques internationales ont été étudiées par Dealogic dans le cadre de ces classements.

Pionnier dans le financement de la transition énergétique, le groupe Société Générale mène une politique volontariste et responsable qui consiste à accompagner proactivement ses clients dans leur transition énergétique en accélérant son soutien aux énergies renouvelables tout en réduisant progressivement ses activités liées aux énergies les plus carbonées.

Société Générale s'est engagée à contribuer à lever 100 milliards d'euros de financements destinés à la transition énergétique entre 2016 et 2020. A fin 2018, la Banque a déjà réalisé 69% de cet objectif dont 21,4 milliards d'euros apportés sous la forme de conseil et de financement à des projets renouvelables.

Nous sommes fiers que Société Générale soit reconnue pour son rôle moteur et son positionnement de premier plan dans les énergies renouvelables.

Jérôme Deflesselles,Co-Responsable Génération Électrique EMEA - Conseil et Financements de Projets

Le Groupe a pleinement intégré les enjeux de développement durable dans ses activités et veut contribuer activement à la réussite de la transition énergétique, à travers notamment l'accompagnement de nos clients en matière de conseil et de financement de projets.

Pierre Palmieri,Directeur des Activités de Financement

*EMEA : Europe, Middle-East and Africa

**MLA: Mandated Lead Arranger

Lien vers le communiqué de presse Les engagements et réalisations de Société Générale pour la lutte contre le réchauffement climatiquedu 28/11/2018.