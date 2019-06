Societe Generale : Société Générale offre 80 à tous les bacheliers

En plus de cette « Offre Bac », la banque propose aux jeunes de 16 à 24 ans :

Plus encore, les jeunes ont accès à l'ensemble des services de la banque en toute autonomie 24/7 grâce à l'Appli Société Générale, l'une des mieux notées du marché, et s'ils en ont besoin la possibilité d'échanger avec un conseiller dédié qui mettra son expertise à leur service pour les accompagner dans les moments clés (installation, financement des études, etc.).

(1) Offre valable du 05/07/2019 au 31/08/2019, réservée aux jeunes de 16 à 24 ans, détenteurs de Sobrio ou Jazz, et ayant obtenu leur baccalauréat en juillet 2019. Le versement de 80€ sera effectué sur le compte à vue du client sous 1 mois après présentation du justificatif d'obtention du Bac.

(2) Offre non cumulable réservée aux 16-24 ans et valable du 01/06/2019 au 31/10/2019 pour l'ouverture d'un premier compte bancaire Société Générale (sous réserve d'acceptation de la Banque) et la souscription concomitante des services essentiels Sobrio avec une carte de paiement CB V PAY, CB Visa ou CB Mastercard et de l'option Collection.

(3) Option payante sans engagement réservée aux adhérents Sobrio ou Jazz à partir de 16 ans. Exonération des commissions Société Générale sur un certain nombre de paiements par carte bancaire et de retraits dans des distributeurs automatiques de billets, hors zone euro et selon le niveau choisi.