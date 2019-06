Societe Generale : Société Générale poursuit le développement de son offre « Finance Durable et à Impact Positif »

Société Générale continue d'enrichir son offre dédiée pour répondre aux besoins croissants de ses clients, émetteurs et investisseurs, dans le domaine de la Finance Durable et à Impact Positif. À travers cette offre, le Groupe poursuit la réalisation de ses engagements.

Dans une étude récente, l'UNEP FI* estime que l'écart en termes de flux financiers à allouer pour atteindre les 17 Objectifs de Développement Durable est d'environ 2 500 milliards de dollars par an jusqu'en 2030.

Conscient de ces enjeux majeurs, Société Générale a pris des engagements forts dès 2015, à l'occasion de la COP 21 et des Accords de Paris, pour aligner ses activités d'ici 2020 sur la trajectoire de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) visant à limiter à 2°C le réchauffement climatique. Ces engagements se sont traduits par une politique volontariste et responsable menée par le Groupe et un accompagnement proactif des clients dans leur transition énergétique et leurs ambitions en matière de RSE, notamment à travers son offre dédiée aux grands clients.

Des avancées majeures dans nos engagements en faveur de la transition énergétique

Dans le cadre du plan stratégique Transform to Grow, le Groupe s'est fixé pour objectif de contribuer à hauteur de 100 milliards d'euros à la transition énergétique entre 2016 et 2020.

Au 31 mars 2019, Société Générale a déjà atteint 78% de son objectif avec :

• 56,4 milliards d'euros d'émissions d'obligations vertes dirigées ou co-dirigées par la Banque, ce qui représente 65 transactions dans le monde entier.

• 21,5 milliards d'euros de conseil et financement dans le secteur des énergies

renouvelables

La Banque soutient le secteur des énergies renouvelables depuis plus de 10 ans, et figure aujourd'hui parmi les leaders mondiaux, en conseil comme en financement.

Société Générale continue d'enrichir l'offre « Finance Durable et à Impact Positif »

Lancée fin 2017 au sein des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, cette offre mobilise l'ensemble des expertises Environnementale & Sociale (E&S) de la Banque dans une large gamme de solutions financières innovantes. Elle s'adresse aux clients émetteurs et investisseurs pour répondre à leurs besoins de financement, liés à la transition énergétique et à leurs engagements extra-financiers, comme d'investissement.

Cette offre continue d'être enrichie, avec notamment :

Le développement de structures innovantes au sein des Activités de Financement

Le Groupe est signataire des « Sustainable Linked Loan Principles » (ou crédit à impact) créés en mars 2019 et des « Green Loan Principles » lancés en mars 2018, qui permettent de définir des standards communs autour de ces structures de financements. La Banque a accompagné de nombreux clients dans la mise en place de lignes inaugurales de crédit à impact qui se révèlent être des solutions financières innovantes et vertueuses en matière de politique RSE.

Le rôle pionnier de Société Générale en matière de Finance à Impact Positif** ou encore l'expertise développée en structuration et distribution d'obligations durables, sont d'autres illustrations des capacités de financement proposées aux clients.

- L'enrichissement de la gamme de solutions d'Investissement Durable au sein des Activités de Marchés

L'offre d'investissement ESG est disponible par le biais de la franchise d'indices propriétaires de la banque « Société Générale Index », ainsi qu'à travers des paniers thématiques accessibles via des swaps, des fonds ou des produits structurés. La franchise SG Index couvre une gamme de plus de 1600 indices, dont 3 milliards d'euros d'en-cours sont alloués à des investissements ESG, ce qui représente une augmentation de 33% des en-cours ESG depuis 2017.

Société Générale a aussi créé une gamme de produits permettant aux clients d'investir dans une note structurée tout en favorisant le Financement à Impact Positif. Ainsi, pour toute souscription, la Banque s'engage à conserver dans ses livres un montant de Financements à Impact Positif équivalent à 100% du nominal de ces produits. Depuis leur lancement en 2017, plus de 700 millions d'euros ont déjà été souscrits.

La Banque accompagne également ses clients en mettant à leur disposition le savoir-faire développé depuis plus de 10 ans par les équipes de recherche dédiées ESG. L'équipe de recherche SG CIB a notamment été classée 5ème en Europe dans la catégorie « SRI & Sustainability » dans le classement Extel 2019.

*UNEP FI : United Nations Environment Programme Finance Initiative

**Société Générale est à l'origine de la Finance à Impact Positif, qui se caractérise par le financement de toute activité produisant un impact positif sur l'un des trois piliers du développement durable (l'économie, la société, l'environnement) tout en s'assurant que les impacts négatifs potentiels ont bien été identifiés et correctement gérés de manière efficace. Les Principes pour le Financement à Impact Positif ont été lancés à Paris avec l'UNEP début 2017.

