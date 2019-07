Societe Generale : Société Générale récompensée lors des Euromoney awards for excellence 2019

Société Générale a reçu, cette année encore, de nombreuses distinctions lors de la cérémonie de remise des Euromoney Awards for Excellence 2019 qui a eu lieu le 10 juillet à Londres.

Société Générale a reçu, pour la première fois, le prix de Meilleure Banque en Afrique en ce qui concerne la responsabilité d'entreprise.

« Nous sommes honorés de cette récompense qui témoigne de l'engagement du groupe Société Générale et de ses collaborateurs au service des transformations positives du continent. Contribuer de façon responsable et durable à la croissance africaine est l'un des défis collectifs autour duquel Société Générale a décidé de se mobiliser. Nous avons lancé récemment le programme « Grow with Africa » qui vise notamment à mieux accompagner les PME africaines qui sont au cœur de l'économie ainsi qu'à favoriser le développement de solutions de financements innovantes adaptés aux marchés africains, par exemple via notre solution de portefeuille électronique YUP. Favoriser le développement des populations et des communautés via l'inclusion financière et déployer davantage de moyens en microfinance est également au cœur de notre vision » a déclaré Laurent Goutard, Responsable de la région Afrique, Méditerranée et Outre-mer pour Société Générale.

Lors de cette cérémonie Société Générale a également été nommée :

