Societe Generale : Société Générale reconduit son offre de prêt étudiant garanti par l'État avec Bpifrance

Société Générale, premier distributeur en France du Prêt Étudiant garanti par l'État avec Bpifrance, reconduit le dispositif en 2020.

Société Générale se mobilise pour accompagner tous les étudiants dans leurs projets, quel que soit leur cursus, via des solutions de financement. La banque est ainsi partenaire de référence de plus de 500 écoles et associations étudiantes en France.

Le dispositif de Garantie des Prêts Etudiants, opéré en partenariat avec Bpifrance, permet l'accès au crédit pour des étudiants sans revenus ne bénéficiant pas de caution personnelle.

Le Prêt Etudiant Garanti par l'État avec Bpifrance est d'un montant maximal de 15 000€ et permet aux étudiants âgés de moins de 28 ans de financer leurs études dans l'enseignement supérieur français.

En 2019, la part des prêts étudiants Garanti par l'État avec Bpifrance pour les étudiants en BTS et universités était de 29 % et atteint 45 % pour les étudiants en bac + 5 ou écoles d'ingénieur.

Le prêt est souscriptible avec un Conseiller dans toutes les agences Société Générale.

* Le prêt Etudiant garanti par l'État a été confié à Bpifrance par le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche : ce prêt a pour objet d'élargir l'accès au crédit aux étudiants et leur permettre de suivre sereinement leur cycle d'études. Ce prêt complète la gamme existante des prêts étudiants car il repose pour partie sur une garantie publique et dispense donc de la caution parentale souvent demandée. Il permet ainsi de faciliter l'accès à l'emprunt des étudiants de toutes catégories sociales et pour des types de formation plus variés. Il offre en en outre la possibilité d'un remboursement différé.