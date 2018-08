Societe Generale : T2 2018 - Information financière trimestrielle

T2-18 : UNE PERFORMANCE SOLIDE DES MÉTIERS DU GROUPE

MAITRISE DES COÛTS ET DES RISQUES

ROTE SOUS-JACENT T2-18 : 11,2%

FAITS MARQUANTS

Hausse des revenus du Groupe de 1,0%(1) au T2-18 (+2,3% à périmètre et change constant) Banque de détail en France : revenus en légère diminution par rapport au T2-17, encore impactés par l'environnement de taux bas, attendus en légère baisse en 2018 (entre -1% et -2%)

revenus en légère diminution par rapport au T2-17, encore impactés par l'environnement de taux bas, attendus en légère baisse en 2018 (entre -1% et -2%) Banque de détail et Services Financiers Internationaux : performances solides dans toutes les géographies, dans un contexte de taux porteur dans les pays hors zone euro

: performances solides dans toutes les géographies, dans un contexte de taux porteur dans les pays hors zone euro Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs : revenus résilients dans les Activités de Marché et fort dynamisme des activités de Financement et Conseil, origination à un niveau élevé Gestion disciplinée des coûts Une année d'investissement dans la Banque de détail en France

Un effet ciseau positif dans la Banque de détail et Services Financiers Internationaux

Une base de coûts en baisse dans la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs Coût du risque bas, grâce à une gestion très disciplinée des risques (14 pb vs. 15 pb au T2-17) ROTE sous-jacent à 11,2% Avancées sur le programme de recentrage du Groupe

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES

Revenus (1) T2-18 : 6 454 M EUR (+1,0% /T2-17) ; S1-18 : 12 748 M EUR (-0,7% /S1-17)

T2-18 : 6 454 M EUR (+1,0% /T2-17) ; S1-18 : 12 748 M EUR (-0,7% /S1-17) Frais de gestion (1) T2-18 : 4 370 M EUR (+1,3% /T2-17) ; S1-18 : 8 594 M EUR (+1,1% /S1-17)

T2-18 : 4 370 M EUR (+1,3% /T2-17) ; S1-18 : 8 594 M EUR (+1,1% /S1-17) Résultat net part du Groupe (1) T2-18 : 1 265 M EUR (+8,6% /T2-17) ; S1-18 : 2 469 M EUR (-3,2% /S1-17)

T2-18 : 1 265 M EUR (+8,6% /T2-17) ; S1-18 : 2 469 M EUR (-3,2% /S1-17) Résultat net comptable part du Groupe T2-18 : 1 156 M EUR (+9,3% /T2-17) ; S1-18 : 2 006 M EUR (+11,1% /S1-17)

T2-18 : 1 156 M EUR (+9,3% /T2-17) ; S1-18 : 2 006 M EUR (+11,1% /S1-17) Ratio CET1 : 11,1%

Fréderic Oudéa, Directeur général du Groupe, a commenté :

'Société Générale a enregistré de bons résultats et une progression de sa rentabilité au deuxième trimestre grâce à une performance solide de l'ensemble des métiers, une gestion disciplinée des coûts et une bonne maîtrise des risques. Le Groupe a, par ailleurs, réalisé plusieurs opérations stratégiques contribuant au recentrage de son business model autour de ses franchises cœur, avec la signature d'un accord en vue de l'acquisition des activités « Equity Markets and Commodities » de Commerzbank et la cession d'activités n'ayant pas la taille critique ou insuffisamment synergétiques. Ces avancées sont parfaitement en ligne avec l'exécution du nouveau plan stratégique « Transform to Grow » dans lequel nous sommes pleinement engagés, et les résultats démontrent que nos choix de métiers diversifiés et créateurs de valeur permettent au Groupe de s'inscrire dans une dynamique de croissance rentable et durable'

Le renvoi * dans ce document correspond à des données à périmètre et taux de change constants.

(1) Données sous-jacentes. Cf note méthodologie 5 pour le passage des données comptables aux données sous-jacentes.