Societe Generale : VALOREM et SOCIETE GENERALE partenaires pour le financement bancaire de 180 MW éoliens pour 350 millions d'euros d'investissement sur 36 mois

VALOREM annonce l'atteinte du closing financier des projets ABLAINCOURT (36 MW, NORDEX N131) et REUILLY (21,6 MW, NORDEX N117). Ces deux closings interviennent dans le cadre d'un partenariat en « repeat deal » établi depuis 36 mois avec SOCIETE GENERALE, qui a permis l'industrialisation du processus de financement de 180 MW de projets éoliens on-shore, en France métropolitaine, développés par VALOREM.

Les projets, répartis au sein de quatorze sociétés (onze détenues par VALOREM et trois pour le compte d'OMNES CAPITAL, au travers d'accords de co-développement), représentent un montant total d'investissement de 350 millions d'euros, financés à hauteur de 280 millions d'euros par de la dette senior. Le portefeuille de projets présente une répartition géographique homogène et un panel de turbiniers de premier rang varié (VESTAS, GAMESA, SENVION, NORDEX-ACCIONA). Il assurera une production annuelle de 542 GWh (P50), soit 3000 heures équivalent pleine puissance en moyenne. Il permet au groupe VALOREM de porter sa capacité installée à 400 MW dès 2019 et de pérenniser son modèle indépendant. Le groupe VALOREM vise 1 GW détenus et en service en 2023.

L'arrangement a été intégralement confié à SOCIETE GENERALE. LA BANQUE POSTALE, BPI et TRIODOS ont participé à la syndication, aux côtés de la Banque européenne d'investissement (BEI). VALOREM et SOCIETE GENERALE remercient par ailleurs les conseils qui ont permis le succès de cette opération : WATSON FARLEY & WILLIAMS - Conseil juridique des prêteurs, audit juridique et documentation, NATURAL POWER - Conseiller technique des prêteurs, MARSH - Audit assurances, NOVEO FINANCE - Conseil en couverture financière de VALOREM, FIDAL - Conseil juridique de VALOREM.