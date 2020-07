Societe Generale : Valérie Zerlini nommée Directrice de Global Transaction Banking en Suisse

Société Générale annonce la nomination de Valérie Zerlini en tant que Directrice de Global Transaction Banking en Suisse. Cette nomination sera effective le 1er août 2020.

Dans ses nouvelles fonctions, Valérie Zerlini aura pour missions principales de renforcer la franchise Global Transaction Banking de Société Générale en Suisse ainsi que de favoriser les synergies et la coopération avec les activités de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs.

Basée à Zurich, Valérie Zerlini rapportera à Anne Marion-Bouchacourt, Responsable Pays pour le Groupe en Suisse et Directrice Générale de SG Zurich1, et à Philippe Penichou, Directeur Clientèle internationale du Cash Management. Valérie remplace Bart de Boer qui, après 4 années à Zurich, est nommé responsable du Cash Management de Société Générale aux Pays-Bas.

« Je suis ravie de la nomination de Valérie Zerlini en tant que Directrice de Global Transaction Banking en Suisse. Son expertise sera un atout essentiel pour développer nos activités de Transaction Banking dans le pays. Nous soutenons localement et au quotidien les grandes et moyennes entreprises dans leurs opérations nationales et internationales, grâce à la présence de Société Générale dans plus de 60 pays. » commente Anne Marion-Bouchacourt.

Le métier de Global Transaction Banking de Société Générale fournit aux entreprises une gamme intégrée de services destinés à faciliter les transactions commerciales grâce à des solutions bancaires quotidiennes à valeur ajoutée, notamment dans les activités de gestion des flux et des liquidités, de financement du commerce international et de l'affacturage.

Présente en Suisse depuis 1897, Société Générale offre à ses clients une large palette de services intégrés et de solutions sur-mesure en banque de financement et d'investissement, banque privée, gestion d'actifs, métiers titres ainsi que dans les activités Global Transaction & Payment Services, le financement de biens d'équipement (Société Générale Equipment Finance) et gestion de parc automobile (ALD Automotive).

