Societe Generale : Yann Sonnallier nommé Responsable mondial des Financements Aéronautiques

Société Générale Corporate and Investment Banking (SG CIB) annonce la nomination de Yann Sonnallier en tant que Responsable mondial des Financements Aéronautiques depuis le 1er septembre 2018.

Précédemment Responsable adjoint des Financements Aéronautiques, Yann Sonnallier remplace Lucien Tomasini qui a décidé de faire valoir ses droits à la retraite. Basé à Paris, il est rattaché à Frédéric Surdon, Responsable Mondial des Financements d'Actifs.

Yann a pour mission de poursuivre le développement de la franchise sectorielle de la banque qui offre l'ensemble des solutions de financement aéronautique, parmi lesquelles des financements de dette commerciale, de crédit-bail, de portefeuilles avec ou sans recours, ou encore de crédit réhaussé, à destination des clients stratégiques du secteur aérien, comprenant les compagnies aériennes et les loueurs.

L'activité de Financement Aéronautique fait partie intégrante des Financements d'Actifs de SG CIB qui regroupent les Financements Export, Maritime, Immobilier et Aéronautique, ainsi que les Solutions Structurées et Crédit-Bail, domaines dans lesquels la banque possède une expertise et une connaissance sectorielle reconnue tant en matière d'origination et de structuration que de conseil.