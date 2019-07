Société Générale : a reçu plusieurs distinctions

12/07/2019 | 16:17

Société Générale a reçu de nombreuses distinctions lors de la cérémonie de remise des Euromoney Awards for Excellence 2019. Pour la première fois, le groupe a reçu le prix de Meilleure Banque en Afrique en ce qui concerne la responsabilité d'entreprise.



Société Générale a également été nommée meilleure banque en Côte d'Ivoire pour la 2ème année consécutive, meilleure banque en Algérie pour la 2ème année consécutive et Meilleure banque d'Investissement en France.



' Contribuer de façon responsable et durable à la croissance africaine est l'un des défis collectifs autour duquel Société Générale a décidé de se mobiliser. Favoriser le développement des populations et des communautés via l'inclusion financière et déployer davantage de moyens en microfinance est également au coeur de notre vision ' a déclaré Laurent Goutard, Responsable de la région Afrique, Méditerranée et Outre-mer pour Société Générale '.



