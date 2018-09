Société Générale : acquiert la fintech de services de paiement Treezor

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Société Générale a annoncé jeudi l'acquisition de la plateforme de services bancaires Treezor.

Créée en 2015, Treezor fournit des services d'ouverture de compte, de paiements, de KYC ("know your customer", le processus permettant de vérifier l'identité des clients d'une entreprise) et des programmes de cartes de paiement personnalisé à ses clients, qui peuvent être des marchands, des plateformes collaboratives, des établissements de crédit ou encore des néo-banques.

Treezor fournit ces prestations à une trentaine d'entreprises innovantes du secteur financier, disposant ou non d'une licence. En deux ans d'activité, les volumes gérés par Treezor ont atteint 3 milliards d'euros par an tandis que 300.000 cartes de paiement ont été émises.

Société Générale, qui avait acquis la fintech Fiducéo en 2015, puis plus récemment Lumo, poursuit ainsi sa stratégie d' "open innovation" et de collaboration entre les fintechs et les banques, a souligné l'établissement dans un communiqué.

Cette acquisition est soumise à l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

-François Berthon, Agefi-Dow Jones ; 01 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

