Société Générale : acquisition des parts d'InfraVia dans Régaz

11/01/2019 | 14:10

Société Générale Insurance, métier Assurances du groupe Société Générale, annonce l'acquisition des parts d'InfraVia Capital Partners dans Régaz, premier distributeur de gaz indépendant en France.



Régaz est la société régulée de distribution de gaz de la ville de Bordeaux et de 45 communes environnantes. Opérant un réseau de 3 315 km et 210 000 points de livraison, Régaz est le premier distributeur de gaz indépendant en France.



' Cette opération s'inscrit dans la politique d'investissement de Société Générale Insurance qui vise dans le cadre de sa diversification à favoriser le développement économique local et le développement des infrastructures en France et en Europe ' indique le groupe.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.