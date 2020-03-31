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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

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Société Générale : annule son dividende 2019 et suspend ses objectifs 2020

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31/03/2020 | 20:19

31 mars (Reuters) - Societe Générale SA annonce mardi dans un communiqué :

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION RÉUNI MARDI A DÉCIDÉ DE SUPPRIMER TOUTE DISTRIBUTION DE DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2019

* LE GROUPE SUSPEND SES OBJECTIFS 2020 COMMUNIQUÉS LE 6 FÉVRIER 2020 DANS LE CADRE DE SES RÉSULTATS ANNUELS 2019 COMPTE TENU DES INCERTITUDES LIÉES À LA PANDÉMIE DE COVID-19

* LE CONSEIL A DÉCIDÉ DE MAINTENIR LASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN DATE DU 19 MAI 2020

* AU COURS DU DEUXIÈME SEMESTRE 2020, LE CONSEIL PROPOSERA LES ORIENTATIONS EN MATIÈRE DE DISTRIBUTION AUX ACTIONNAIRES

* CELLE-CI POURRAIT NOTAMMENT CONSISTER DANS LE PAIEMENT DUN ACOMPTE SUR DIVIDENDE SUR LES RÉSULTATS 2020 OU EN UN DIVIDENDE EXCEPTIONNEL, SOUS LA FORME DUNE DISTRIBUTION DE RÉSERVES, LAQUELLE NÉCESSITERAIT LA TENUE DUNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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CA 2019 24 479 M
EBIT 2019 6 831 M
Résultat net 2019 2 872 M
Dette 2019 -
Rendement 2019 14,3%
PER 2019 4,65x
PER 2020 4,42x
Capi. / CA2019 0,53x
Capi. / CA2020 0,54x
Capitalisation 13 041 M
Graphique SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
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Société Générale : Graphique analyse technique Société Générale | Zone bourse
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Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Objectif de cours Moyen 26,53  €
Dernier Cours de Cloture 15,44  €
Ecart / Objectif Haut 165%
Ecart / Objectif Moyen 71,9%
Ecart / Objectif Bas -32,5%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Frédéric Oudéa Chief Executive Officer & Director
Lorenzo Bini Smaghi Chairman
William Kadouch-Chassaing Group Chief Financial Officer
Carlos Goncalves Head-Global Technology Services
Nathalie M. Rachou Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE-50.23%14 470
JPMORGAN CHASE & CO.-32.93%287 417
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED1.95%256 685
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION0.65%202 218
BANK OF AMERICA CORPORATION-37.42%192 294
BANK OF CHINA LIMITED0.69%135 784
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