Société Générale : annule son dividende 2019 et suspend ses objectifs 2020

31 mars (Reuters) - Societe Générale SA annonce
mardi dans un communiqué :
* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION RÉUNI MARDI A DÉCIDÉ DE
SUPPRIMER
TOUTE DISTRIBUTION DE DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2019
* LE GROUPE SUSPEND SES OBJECTIFS 2020 COMMUNIQUÉS LE 6
FÉVRIER
2020 DANS LE CADRE DE SES RÉSULTATS ANNUELS 2019 COMPTE TENU DES
INCERTITUDES LIÉES À LA PANDÉMIE DE COVID-19
* LE CONSEIL A DÉCIDÉ DE MAINTENIR LASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN
DATE DU
19 MAI 2020
* AU COURS DU DEUXIÈME SEMESTRE 2020, LE CONSEIL PROPOSERA
LES
ORIENTATIONS EN MATIÈRE DE DISTRIBUTION AUX ACTIONNAIRES
* CELLE-CI POURRAIT NOTAMMENT CONSISTER DANS LE PAIEMENT
DUN
ACOMPTE SUR DIVIDENDE SUR LES RÉSULTATS 2020 OU EN UN DIVIDENDE
EXCEPTIONNEL, SOUS LA FORME DUNE DISTRIBUTION DE RÉSERVES,
LAQUELLE NÉCESSITERAIT LA TENUE DUNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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(Rédaction de Paris)