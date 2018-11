Société Générale : avancées contre le réchauffement du climat

28/11/2018 | 13:42

Dans un point sur sa lutte contre le réchauffement climatique, Société Générale affirme avoir déjà presque atteint, à 19,3% à la mi-2018, son engagement pour 2020 d'une part du charbon dans le mix énergétique de la production d'électricité financée à 19%.



Concernant son objectif de contribuer à lever 100 milliards d'euros de financements destinés à la transition énergétique entre 2016 et 2020, le groupe bancaire indique avoir atteint 58% de son objectif au troisième trimestre 2018.



'Nous lançons par ailleurs notre initiative 'Grow with Africa' pour unir nos forces pour l'avenir du continent qui est déterminant pour ses populations et le monde tout entier', ajoute son directeur général Frédéric Oudéa.



