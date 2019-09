Société Générale : avenant à une ligne de crédit avec Gecina

13/09/2019 | 10:01

Société Générale indique avoir signé avec Gecina un avenant sur une ligne de crédit de 200 millions d'euros, par lequel la banque accepte de voir sa marge évoluer en fonction de l'atteinte par Gecina d'objectifs environnementaux et sociaux.



La convention repose sur un maintien parmi les leaders du classement GRESB des foncières de bureaux au niveau mondial, des objectifs 'empreinte carbone' et une hausse significative du taux de certification HQE Exploitation dans son portefeuille de bâtiments actuels.



'Société Générale poursuit le développement de son offre de financements intégrant les enjeux environnementaux et sociaux afin d'accompagner ses clients', déclare Marie-Christine Ducholet, directrice de la banque de détail Société Générale en France.



