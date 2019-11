Société Générale : baisse de 35% du résultat net trimestriel

06/11/2019 | 07:32

Société Générale publie au titre du troisième trimestre 2019 un résultat net part du groupe de 854 millions d'euros, en baisse de 34,8%, et un résultat brut d'exploitation sous-jacent de 1.666 millions, en recul de 22,7%.



En retraitant de la réévaluation des titres Euroclear, le produit net bancaire a reculé de 4,4% (-3,7% à périmètre et taux de change constants), avec la baisse des revenus dans les activités de banque de grande clientèle et solutions investisseurs.



Au 30 septembre 2019, le ratio Common Equity Tier 1 non phasé s'établit à 12,5%, en hausse de 46 points de base par rapport au 30 juin, et le ratio de levier atteint 4,4%, en progression de sept points de base sur trois mois.



