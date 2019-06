Société Générale : banque préférée des entreprises

Société Générale en tête du classement des banques préférées des responsables financiers d'entreprises selon une étude menée avec le magazine Challenges.

Selon une étude* sur la qualité de la relation des entreprises avec leurs banques menée auprès de leurs membres par les associations des directeurs financiers (DFCG), des credit managers (AFDCC) et des directeurs de comptabilité (APDC), en partenariat avec Challenges, Société Générale est arrivée en première position des établissements bancaires en France. Parmi les critères mis en avant dans l'étude :

• L'accompagnement de projet

• L'octroi de crédit

• L'accès à un conseiller bancaire

• Le rôle des banques dans la digitalisation des entreprises notamment dans la lutte contre la fraude

Société Générale a toujours su s'adapter pour répondre aux besoins croissants d'expertise de ses clients, Professionnels, TPE, PME ou de grandes entreprises en plaçant le modèle relationnel au cœur de sa stratégie. Qu'il s'agisse des chargés d'affaires au sein des activités de Banque de détail répartis partout en France dans des centres dédiés à la clientèle de professionnels et d'entreprises ou bien des équipes de la Banque de grande clientèle et solutions investisseurs, tous ont à cœur d'apporter leurs expertises et d'inscrire leur relation avec leurs clients dans une perspective de long terme.

« Dans un monde en pleine transformation où apparaissent de nouveaux risques mais aussi des opportunités, le rôle des banques est clé pour conseiller les clients et les accompagner dans leurs projets de développements. La banque est une industrie de relations de long-terme et de confiance. Les résultats de cette étude confirment la promesse que nous faisons à nos clients : être La banque relationnelle de référence, partenaire de confiance de ses clients. Je tiens à saluer le travail de nos collaborateurs et remercier nos clients pour la confiance qu'ils nous accordent » précise Frédéric Oudéa, Directeur général de Société Générale.

* Etude réalisée par la rédaction de Challenges avec les associations des directeurs financiers et de contrôle de gestion (DFCG), des comptables (APDC) et des credit managers (AFDCC) entre le 13 mai et le 14 juin 2019 auprès de 235 responsables dont 43% sont des directeurs financiers. Parmi les répondants, 41% appartiennent à une entreprise de plus de 301 salariés et 39% déclarent que leur groupe réalise plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. 149 des répondants ont accepté de noter leur banque principale, qui représente, selon l'étude, 69% de leurs flux financiers.