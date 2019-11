Société Générale : bien orienté avec un relèvement de broker

29/11/2019 | 13:00

Société Générale prend 1,1% avec le soutien de Barclays qui relève sa recommandation sur de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' et son objectif de cours de 27 à 35 euros, s'attendant pour 2020 à une 'grande année' pour la banque française.



Le broker estime notamment que Société Générale pourrait faire évoluer son mix de redistribution aux actionnaires en faveur des rachats d'actions, et qu'elle va dévoiler de nouvelles mesures d'économies de coûts, qui pourraient ajouter jusqu'à 7% au profit avant impôt.



'Nous pensons que la marge pour optimiser le capital est sous-appréciée par le marché', ajoute Barclays, pour qui cette optimisation à venir pourrait permettre un relèvement de 4 à 9% des estimations du consensus en termes de profit avant impôt.



