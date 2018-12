Société Générale : cède 35% de la Banque Postale Financement

20/12/2018 | 18:12

Société Générale annonce la cession de l'intégralité de sa participation (35%) dans la Banque Postale Financement. La finalisation de l'opération est attendue au cours du 1er semestre 2019.



' Société Générale restera un partenaire de La Banque Postale Financement au travers du maintien des conventions de prestations de services pour le recouvrement et l'assurance des emprunteurs, et, d'une manière plus générale, un partenaire important pour le groupe Banque Postale, notamment avec Transactis, filiale commune spécialisée dans la monétique et les paiements ' indique le groupe.



Une fois finalisée, cette opération conduira à une réduction d'environ 0,6 milliards d'euros des encours pondérés du Groupe et au total à une amélioration du ratio CET 1 du Groupe d'environ 5 points de base.



La transaction aura également un impact d'environ -35 millions d'euros sur le résultat du Groupe au quatrième trimestre 2018 en raison de la dépréciation de l'écart d'acquisition.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.