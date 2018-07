Société Générale cède sa banque privée en Belgique à ABN Amro

Paris (awp/afp) - Le groupe bancaire français Société Générale a annoncé lundi avoir signé un accord avec le néerlandais ABN Amro en vue de lui céder ses activités de banque privée en Belgique pour un montant non précisé.

"Cet accord prévoit le rachat total par la banque ABN Amro de Société Générale Private Banking Belgique (SGPB Belgique), filiale détenue à 100% par Société Générale. La banque ABN Amro reprend toutes les activités opérées par la filiale, l'intégralité des portefeuilles clients et l'ensemble des collaborateurs", a précisé Société Générale dans un communiqué.

Contacté par l'AFP, un porte-parole du groupe n'a souhaité donner aucun détail concernant les conditions financières de cet accord, se bornant à préciser que la transaction devrait être conclue au premier trimestre 2019.

Pour les seules activités de banque privée en Belgique, Société Générale employait jusqu'à présent 220 collaborateurs répartis dans huit agences en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie, selon les données de la banque publiées sur son site internet.

Cette opération, qui reste soumise au feu vert des autorités compétentes, aura un "impact positif limité" sur le ratio de solidité financière du groupe, détaille Société Générale dans le communiqué.

Cette cession s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de la banque française pour l'horizon 2020, qui "vise notamment à concentrer et développer la présence de Société Générale sur les marchés où elle peut se positionner parmi les banques de premier plan, avec une taille critique et un potentiel de synergie avec les autres métiers du groupe", rappelle celui-ci.

Dans ce contexte, Société Générale précise qu'il poursuivra ses activités de banque privée sur ces principaux marchés et franchises en France, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Suisse et à Monaco, et par de nouveaux partenariats avec les réseaux bancaires internationaux.

Le groupe assure par ailleurs ne pas renoncer à ses autres activités qui sont la banque de financement et d'investissement, le financements spécialisés et le leasing.

afp/jh