Société Générale cède sa filiale de détail polonaise

Paris (awp/afp) - Le groupe bancaire français Société Générale a annoncé lundi avoir conclu un accord en Pologne avec Bank Millenium en vue de lui céder au premier semestre 2019 Euro Bank, sa filiale de banque de détail dans le pays, pour un montant non précisé.

"La cession d'Euro Bank est une nouvelle étape importante dans l'exécution du plan stratégique et financier de Société Générale qui vise notamment à concentrer et développer sa présence sur les marchés et activités disposant d'une taille critique", a commenté dans un communiqué Philippe Heim, directeur général délégué du groupe en charge notamment des activités de banque de détail à l'international.

Cette opération devrait permettre à la Société Générale de réduire d'environ deux milliards d'euros les encours pondérés du groupe.

Euro Bank dispose en Pologne d'un réseau de distribution national de plus de 500 agences dont la moitié sont gérées en franchise, avec près de 2.700 collaborateurs et 1,5 million de clients.

Fondé en 1989 et premier établissement financier coté à la Bourse de Varsovie trois ans plus tard, Bank Millenium est aujourd'hui la 7e banque du pays. Elle emploie près de 6.000 personnes et compte 1,8 million de clients. Son actionnaire majoritaire, avec 50,1% du capital, est Banco Comercial Portugues.

Cette opération intervient dans la foulée de plusieurs sessions réalisées ces derniers mois par la Société Générale. Elle s'est séparée récemment de sa branche banque privée en Belgique, de la banque en ligne espagnole Self Trade Bank, et s'est désengagée dans Express Bank en Bulgarie ainsi que dans Société Générale Albanie.

La Société Générale conservera toutefois une activité de banque d'investissement en Pologne. Elle est également présente dans ce pays via ALD, une unité de location de flottes automobiles, ses métiers d'assurances et les services de financement de bien d'équipements professionnels.

