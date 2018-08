Société Générale : cession d'activités dans les Balkans

02/08/2018 | 11:05

En marge de ses résultats trimestriels, Société Générale annonce la signature d'un accord de vente de ses participations majoritaires dans Societe Generale Expressbank, en Bulgarie, ainsi que dans Societe Generale Albania, à OTP Bank.



Ces transactions devraient avoir un effet positif estimé à environ 12 points de base sur le ratio CET1 et réduire ses encours pondérés d'environ trois milliards d'euros. Leur finalisation devrait intervenir au cours des prochains mois, sous réserve de certaines conditions.



Parallèlement, Société Générale et OTP Bank ont engagé des discussions non exclusives dans la perspective d'un accord de prestation de services mutuels dans différents domaines d'activité bancaire en Albanie, en Bulgarie, en Croatie et en Hongrie.



