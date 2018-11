Société Générale : cession de 2,05% du capital d'Euroclear

09/11/2018 | 09:50

Société Générale annonce ce matin la cession d'une participation de 2,05% dans la chambre de compensation Euroclear à la Société Fédérale de Participations et d'Investissement (SFPI).



À l'issue de cette opération, Société Générale précise rester un actionnaire minoritaire significatif d'Euroclear.



'Cette cession fait suite à l'augmentation mécanique de la participation de Société Générale liée aux programmes successifs de rachats d'actions réalisés par Euroclear ces dernières années. L'ensemble des autorisations requises à la finalisation de l'opération a déjà été obtenu. La revalorisation des titres Euroclear étant intervenue au 3e trimestre, l'impact positif de cette cession sur le Core Equity Tier One du Groupe sera limité', précise Société Générale.





