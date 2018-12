Société Générale : cession de Société Générale Serbie

20/12/2018 | 08:39

Société Générale annonce la signature d'un accord en vue de la cession de Société Générale Serbie (SGS) à OTP Bank, opération dont la finalisation est soumise au feu vert des autorités compétentes et est attendue dans les prochains mois.



Cette opération devrait avoir un effet positif d'environ huit points de base sur le ratio CET1 et réduire ses encours pondérés d'environ 1,95 milliard d'euros. Elle aura également un impact d'environ -108 millions sur le résultat du quatrième trimestre 2018.



La Serbie sera incluse dans l'accord de prestation de services mutuels avec OTP Banque couvrant différents domaines et qui comprend déjà l'Albanie, la Bulgarie, la Croatie et la Hongrie. Société Générale restera directement présente en Serbie via ALD Automotive.



