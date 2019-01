Société Générale : charge exceptionnelle avec la norme IFRS 5

17/01/2019 | 07:39

Société Générale annonce qu'en conséquence du traitement comptable selon la norme IFRS 5 des cessions en cours de finalisation, une charge exceptionnelle d'environ -240 millions d'euros sera enregistrée dans le 'hors pôles' au quatrième trimestre 2018.



Le conseil d'administration a l'intention de proposer, au titre de 2018, un dividende stable à 2,20 euros par action avec la possibilité offerte aux actionnaires d'opter pour un paiement du dividende en actions.



En prenant en compte les transactions signées et cette décision du conseil d'administration, le ratio CET1 du groupe bancaire sur une base pro forma est attendu entre 11,4% et 11,6% au dernier trimestre 2018, en ligne avec l'objectif d'un ratio de CET1 de 12% en 2020.



