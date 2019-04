Société Générale : confirme envisager 1.600 suppressions de postes, dont 750 en France

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La banque Société Générale a confirmé mardi envisager de supprimer 1.600 postes dans le monde, dont 750 en France, dans le cadre d'une réorganisation devant lui permettre d'améliorer la rentabilité de ses activités.

L'établissement a annoncé "deux projets d'ajustements" portant, d'une part, sur ses métiers de banque de grande clientèle et de solutions investisseurs et, d'autre part, sur l'organisation du siège des activités de banque de détail et services financiers internationaux.

Dans ses activités de marché, Société Générale compte arrêter l'activité de matières premières gré à gré, fermer sa filiale de trading pour compte propre et recentrer ses activités de flux pour les rendre plus rentables. Dans les activités de financement et de conseil, la banque compte regrouper deux divisions en une, incluant les activités de relation clients et la banque d'investissement ainsi que les activités de financement. Dans la gestion d'actifs, la banque privée et le métier titres, Société Générale entend prendre des mesures pour réduire les coûts et "concentrer l'utilisation des ressources sur les franchises cœur".

Société Générale va aussi "simplifier" l'organisation du siège des activités de banque de détail et services financiers internationaux pour tenir compte de la réduction de son périmètre après de récentes cessions. La banque a notamment cédé ces derniers mois des activités en Belgique, au Monténégro, en Macédoine, en Moldavie et en Afrique du Sud.

"A l'issue de la consultation des instances représentatives du personnel françaises, soit à compter du début du troisième trimestre 2019, les projets d'organisation envisagés pourront être mis en œuvre", a expliqué Société Générale. Au total, ces projets pourraient entraîner près de 1.600 suppressions de postes dans le monde, dont environ 750 en France, a-t-elle estimé.

En France, les suppressions de postes devraient s'effectuer via la mobilité interne, les départs naturels et, "pour certains périmètres", via un plan de départs volontaires. "A l'international, ces suppressions se feraient dans le cadre des réglementations applicables localement et des pratiques de place", a indiqué la banque.

L'Agefi avait précédemment rapporté que la banque prévoyait de supprimer 1.600 emplois à travers le monde, dont 752 en France.

L'action Société Générale perd 0,5% en tout début de séance à la Bourse de Paris, à 26,40 euros.

