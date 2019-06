Société Générale : dans le vert avec des propos de broker

21/06/2019 | 14:44

Société Générale gagne 0,7% et surperforme ainsi un CAC40 en stagnation, sur fond de propos favorables d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 32 euros sur l'action du groupe bancaire.



'Les banques françaises sont diversifiées et ainsi plus résilientes à des banques centrales accommodantes', juge le broker, qui attend davantage de renforcement de capital au deuxième trimestre 2019 et considère encore BNP Paribas comme sa valeur favorite ('top pick').



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.