Société Générale : deux nominations au Comité de direction

23/07/2018 | 11:14

Le groupe annonce deux nominations au sein de son Comité de direction.



Véronique Loctin est nommé au poste de Directrice de la clientèle de grandes Entreprises du réseau Société Générale. Elle était depuis 2014 Déléguée générale de la Délégation Régionale des Hauts de France et Haute Normandie. Entre 2010 et 2014, Véronique Loctin était Directrice de l'Organisation des activités de banque de détail en France. De 2007 à 2010, elle a occupé les fonctions de Directrice Trade services chez Société Générale Global Transaction & Payment Services.



Ilya Polyakov a été nommé également Directeur général de Rosbank. Il était depuis septembre 2016 Directeur général délégué de Rosbank en charge de toutes les activités de Banque de Financement et d'Investissement du Groupe en Russie. Il a rejoint Rosbank, filiale de Société Générale en 2012 en tant que Responsable des activités de Corporate Banking ainsi que Responsable Relations Clients et Banque d'Investissement pour la région Russie/CEI.



