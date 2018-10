Société Générale : deux nominations chez SG CIB

10/10/2018 | 15:55

Société Générale CIB annonce les nominations de Cyril Paolantoni en tant que co-responsable corporate finance du secteur des biens de consommation, distribution et luxe et de Daniel Braun au sein de l'équipe sectorielle industries diversifiées.



Basé à Paris, Cyril Paolantoni est rattaché à Sylvain Mégarbané, responsable mondial corporate finance et à Luis Vaz Pinto, responsable mondial adjoint corporate finance. Sa nomination est effective depuis le 17 septembre.



Basé à Londres, Daniel Braun est nommé banquier sectoriel et rattaché à Patrick Perreault, responsable du secteur industries diversifiées au sein du département corporate finance. Sa nomination est effective depuis le 3 septembre.



