Société Générale : distingué dans les énergies renouvelables

08/04/2019 | 12:46

Le groupe Société Générale annonce ce jour avoir été nommé pour la 3ème fois 'Global Advisor of the Year' lors des PFI Awards 2018, qui se sont tenus le 6 février dernier à Londres, et s'être classé en 2e position des classements Dealogic sur le secteur des énergies renouvelables en 2018 pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, tant en qualité d'arrangeur de financements que de conseiller financier.



'Le Groupe a pleinement intégré les enjeux de développement durable dans ses activités et veut contribuer activement à la réussite de la transition énergétique, à travers notamment l'accompagnement de nos clients en matière de conseil et de financement de projets', commente Pierre Palmieri, Directeur des Activités de Financement.





