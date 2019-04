Société Générale : distingué dans les énergies renouvelables

08/04/2019 | 13:35

Société Générale indique avoir été nommée pour la troisième fois 'Global Advisor of the Year' lors des PFI Awards 2018 qui se sont tenus le 6 février dernier à Londres, 'maintenant ainsi des positions de premier plan dans les énergies renouvelables'.



Le groupe se classe par ailleurs en deuxième position des classements Dealogic sur le secteur des énergies renouvelables en 2018 pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), tant en qualité d'arrangeur de financements que de conseiller financier.



Société Générale s'est engagée à contribuer à lever 100 milliards d'euros de financements destinés à la transition énergétique entre 2016 et 2020. A fin 2018, la banque française a déjà réalisé 69% de cet objectif.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.