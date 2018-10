Société Générale : distingué pour sa maturité numérique

10/10/2018 | 13:41

Société Générale annonce avoir remporté la première place lors de la cinquième édition des Trophées du eCAC40, qui récompensent chaque année la maturité numérique des grandes entreprises françaises, après être arrivé en deuxième position l'année dernière.



La banque est ressortie en tête du classement des entreprises les plus avancées dans leur transformation numérique dans l'ensemble des critères d'évaluation : culture digitale, maîtrise technologique, relations avec l'écosystème innovant, sécurité, communication externe.



Les Trophées du eCAC40 sont attribués par la rédaction des Echos Executives et Gilles Babinet, digital champion de la France auprès de la Commission Européenne, en partenariat avec Capgemini, DataStax, DLA Piper, Parnasse et Wemanity.



