Société Générale : en négociation exclusive pour Socalfi

18/07/2019 | 18:33

Société Générale annonce être entré en négociation exclusive pour l'acquisition de Socalfi, filiale détenue à 100% par My Money Bank en Nouvelle-Calédonie.



Socalfi propose à une clientèle de particuliers et d'entreprises des offres de financements automobiles, d'équipements et de matériels spécifiques grâce à un réseau de distribution partenaire.



La société propose également des solutions de crédit à la consommation pour les clients particuliers.



' Ce projet d'acquisition permettrait à SGCB de renforcer ses positions locales sur les marchés des crédits à la consommation et crédits d'équipements qui bénéficient de potentiels de croissance rentable ' indique le groupe.



