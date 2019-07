Société Générale : en négociations exclusives avec Promontoria MMB pour lui céder SGBA

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Société Générale est entré en négociations exclusives avec le groupe Promontoria MMB afin de lui céder sa filiale à 100% Société Générale de Banque aux Antilles (SGBA), a annoncé lundi l'établissement bancaire.

"Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du plan stratégique 'Transform to Grow' qui vise à recentrer le groupe sur des marchés et activités où il dispose d'un positionnement de premier plan avec un potentiel de synergies et de croissance rentable", a indiqué Société Générale. Le montant de la transaction n'a pas été précisé.

Présente en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane Française, SGBA compte cinq agences et trois centres d'affaires entreprises servant environ 17.000 clients. Une procédure d'information et de consultation est en cours auprès des instances représentatives du personnel compétentes, a indiqué Société Générale.

Pour sa part, Promontoria MMB propose en France métropolitaine sous la marque My Money Bank, des solutions de financement aux particuliers (regroupement de crédits intermédié). "Le groupe est également présent dans le financement de l'économie réelle (financement auto, crédit à la consommation) dans les territoires d'outre-mer par l'intermédiaire de ses filiales locales en Guyane française, Martinique, Guadeloupe (Somafi-Soguafi), La Réunion (Sorefi) et la Nouvelle-Calédonie (Socalfi)", a précisé Société Générale.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: LBO

